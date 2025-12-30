Erzincan’da akşam saatlerine dikkat: Kargalar sokakları sardı!

'KARGA KOVALAMA TİMİ'

Vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine geçmiş dönemlerde harekete geçen Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, "karga kovalama timi" kurmuş, ekipler akşam saatlerinde kargaların yoğun olarak bulunduğu alanlarda maytap patlatarak kuşları bölgeden uzaklaştırmaya çalışmıştı. Ancak uygulanan yöntemlere rağmen kalıcı bir çözüm sağlanamadı.