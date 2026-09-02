Kaza, Erzincan-Kurutilek mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç. yönetimindeki 58 AT 477 plakalı bal yüklü minibüs, seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Erzincan'da bal yüklü minibüs devrildi: 3 yaralı



İlk değerlendirmelere göre, kazanın aracın fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği belirtildi. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, polis, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.Ç. ile yolcular Ü.V. ve H.D. yaralandı.



Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.