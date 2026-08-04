Erzincan’da beton mikseri ile otomobil çarpıştı! 2’si çocuk 3 yaralı

Kaza, Kavakyolu Mahallesi Kavakyolu Köprüsü mevkiinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Çukurkuyu Müfreze ekipleri, Merkez ekipleri, AFAD ekipleri, polis ve ambulanslar kısa sürede olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, beton mikseri ile yabancı plakalı binek aracın çarpışması sonucu otomobilde bulunan 2 çocuk ile sürücünün yaralandığı belirlendi. Çocukların sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldığı, sürücünün ise araç içerisinde sıkıştığı tespit edildi. İtfaiye ekipleri, sağlık ekiplerinin gözetiminde yürüttükleri çalışmayla sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak ambulansla hastaneye sevk edilmek üzere sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza yerinde gerekli güvenlik ve kontrol çalışmalarının tamamlanmasının ardından olay yeri kolluk kuvvetlerine teslim edilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör