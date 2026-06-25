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Giriş Tarihi: 25.06.2026 01:38

Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Erzincan’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Erzincan’da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı
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Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Ulalar Mahallesi girişinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 24 ABH 814 plakalı otomobil ile 24 AAY 741 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her 2 araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, kullanılamaz hale gelen otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ERZİNCAN #SİVAS

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Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı
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