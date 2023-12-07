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Giriş Tarihi: 7.12.2023 22:16

Erzincan'da kaçak avlanan kişilere 5 milyon TL para cezası

Erzincan'da 19 yaban keçisi, 4 çengel boynuzlu dağ keçisi ile 1 ayıyı kaçak avlayıp, çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan 5 kişiye toplam 5 milyon 207 bin 178 TL para cezası kesildi.

DHA
Erzincan’da kaçak avlanan kişilere 5 milyon TL para cezası

Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetleri ile birlikte arazide yaptıkları kontroller sırasında 5 avcının kaçak olarak dağ keçisi ve ayı vurduklarını belirledi. Avcıların, 19 yaban keçisi, 4 çengel boynuzlu dağ keçisi ve 1 ayıyı vurdukları tespit edildi. Karla kaplı arazide vurdukları dağ keçisi ve ayıyla çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan 5 avcıya toplam 5 milyon 207 bin 178 TL idari para cezası kesildi.
Kolluk kuvvetleri tarafından kaçak avcılık yapan 5 kişi hakkında yasal işlem de başlatıldı.

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Erzincan'da kaçak avlanan kişilere 5 milyon TL para cezası
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