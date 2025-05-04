Erzincan’da kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Olay saat 15:00 sıralarında Akşemsettim mahallesi Sultan Melik Caddesinde hafif ticari araç sürücü Y. E sevk ve idaresindeki sayılı aracı ile Sultan Melik Caddesi üzerinde kuzey güney istikametinde seyir halinde iken aynı cadde üzerinde güney kuzey istikametinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü M. C. Ş. sevk ve idaresindeki araç ile çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine kısa sürede ulaşan ağır yaralı motosiklet sürücüsü M. C. Ş ambulans ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma hastane'sine kaldırıldı. 2007 doğumlu M. C. Ş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.