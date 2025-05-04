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Giriş Tarihi: 4.5.2025 19:00 Son Güncelleme: 4.5.2025 19:49

Erzincan’da kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Erzincan’da Akşemsettin Mahallesinde Y.E idaresindeki hafif ticari araç ile M.C.Ş’nin kullandığı motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erzincan’da kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Olay saat 15:00 sıralarında Akşemsettim mahallesi Sultan Melik Caddesinde hafif ticari araç sürücü Y. E sevk ve idaresindeki sayılı aracı ile Sultan Melik Caddesi üzerinde kuzey güney istikametinde seyir halinde iken aynı cadde üzerinde güney kuzey istikametinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü M. C. Ş. sevk ve idaresindeki araç ile çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine kısa sürede ulaşan ağır yaralı motosiklet sürücüsü M. C. Ş ambulans ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma hastane'sine kaldırıldı. 2007 doğumlu M. C. Ş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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Erzincan’da kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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