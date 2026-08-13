Haberler Yaşam Haberleri Erzincan’da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp metrelerce yüksekten düştü: ‘Tutuşan elbiselerimi söndürüp…’
Giriş Tarihi: 13.08.2026 11:21

Erzincan’da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp metrelerce yüksekten düştü: ‘Tutuşan elbiselerimi söndürüp…’

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Recep Doğan prefabrik ev yapımında çalışırken felaketi yaşadı. Yüksek gerilim hattının bulunduğu alanda akıma kapılan talihsiz adam metrelerce yükseklikten düştü. Vücudunun 3'te 1'i yanan talihsiz adam kabusu dolu dakikaları böyle anlattı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Erzincan’da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp metrelerce yüksekten düştü: ‘Tutuşan elbiselerimi söndürüp…’
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde demir-doğramacılık yapan Recep Doğan, yüksek gerilim hattı bulunan bölgede prefabrik ev yapımında çalışırken akıma kapılıp, yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Doğan'ın düştüğünü ve elbiselerinin yandığını gören çırağı yardımına koştu. Ustasının elbiselerindeki alevleri söndüren çırak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

5 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, buradan da Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesine sevk edildi. Yanık tedavi ünitesinde 5 gün yoğun bakımda kalan Doğan, daha sonra normal servise alındı. Vücudunun 3'te biri yandığı için hastanede tedavisi devam eden Doğan, olayın nasıl yaşandığını hatırlamadığını söyledi.

'HER İKİ GÖZÜM DE KAN DOLUYDU'

Prefabrik ev yaparken yüksek gerilim hattı direğine ya da kablolara herhangi bir temasının olmadığını anlatan Doğan, "Çalıştığım esnada akıma kapıldım. Tele falan dokunmadım, direkt yüksek gerilimin manyetik alanına girmişim. Olayın nasıl olduğunu pek hatırlamıyorum. Yanımda çırağımla çalışıyordum. 3 metre yükseklikte çalışırken düştüğümü çırağım görmüş. Tutuşan elbiselerimi söndürerek yardım çağrısında bulunmuş. Beni ambulansla olay yerinden aldılar. 5 gün boyunca yoğun bakım servisinde kaldıktan sonra normal servise çıkarıldım. Vücudumun 3'te biri yanmış. Ayrıca olay sonrasında sol gözüm 4-5 gün kapandı. Tedavi sonrası yavaş yavaş açıldı. Her iki gözüm de kan doluydu. Tedavi gördükçe düzeliyor" dedi.

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'ELEKTRİĞİN ŞAKASI YOK'

Yaşadığı olayın ardından elektrik konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Doğan, "Dikkat etsinler, elektriğin şakası yok. Böyle bir şey olacağını tahmin bile edemedik. Akımın bizi tutacağını da bilmiyorduk. Dikkat etsinler, elektrik şakaya gelmiyor" diye konuştu

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ERZİNCAN

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Erzincan’da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp metrelerce yüksekten düştü: ‘Tutuşan elbiselerimi söndürüp…’
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