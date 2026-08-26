Erzincan’da köyde çıkan yangında 8 ev küle döndü

Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangında 8 evin hasar gördüğünü bildirdi. Erdem Atmaca, şu ifadelere yer verdi:

"Kışlacık köyümüzde meydana gelen yangının ihbarını alır almaz Kemaliye Belediyesi olarak 3 itfaiye aracımızı bölgeye sevk ederek ekiplerimizle birlikte yangına müdahale ettik. Yangının büyüklüğü ve olayın seyri doğrultusunda Ağın ve Arapgir belediyelerimizden de destek talep ettik. Yangın, ekiplerimizin yoğun ve koordineli çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangında maalesef 8 evimiz yandı. Yaşanan bu üzücü olayda can kaybının yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Yangına müdahalede desteklerini esirgemeyen Ağın ve Arapgir belediyelerimize, itfaiye ekiplerimize ve emeği geçen tüm kurum ve personelimize teşekkür ediyorum. Yangından etkilenen Kışlacık köyümüzün kıymetli hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör