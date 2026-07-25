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Giriş Tarihi: 25.07.2026 09:27

Erzincan'da otomobil yoldan çıktı: 3'ü çocuk 6 yaralı

Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Tedaviye alınanların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Erzincan’da otomobil yoldan çıktı: 3’ü çocuk 6 yaralı
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Hacıali Palangası mevkisinde R.M. idaresindeki 06 FV 7339 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol dışına savruldu.

3'Ü ÇOCUK 6 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ve jandarma ekipleri kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SİVAS #ERZİNCAN

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Erzincan'da otomobil yoldan çıktı: 3'ü çocuk 6 yaralı
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