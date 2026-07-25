Erzincan’da otomobil yoldan çıktı: 3’ü çocuk 6 yaralı

3'Ü ÇOCUK 6 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ve jandarma ekipleri kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör