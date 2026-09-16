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Giriş Tarihi: 16.09.2026 21:19

Erzincan’da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

Erzincan’da bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erzincan’da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
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Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Ertuğrul Gazi Mahallesi 307. Sokak'ta araç yangını çıktığı yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Müfreze ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.

Olay yerine hızla ulaşan ekipler, 24 plakalı araçta çıkan yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri, yangının yeniden çıkma ihtimaline karşı olay yerinde gerekli tedbir ve güvenlik önlemlerini aldıktan sonra istasyona döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ERZİNCAN

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Erzincan’da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
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