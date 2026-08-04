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Giriş Tarihi: 4.08.2026 12:05

Erzincan’da traktör ile patpat çarpıştı: Avcılar Köyü Muhtarı hayatını kaybetti

Erzincan’da traktör ile halk arasında “patpat” olarak bilinen tarım aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Avcılar Köyü Muhtarı Kemal Bozkurt (56) yaşamını yitirdi.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erzincan’da traktör ile patpat çarpıştı: Avcılar Köyü Muhtarı hayatını kaybetti
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Kaza, Erzincan-Çağlayan Beldesi karayolunun Mollaköy beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, traktör ile Kemal Bozkurt'un kullandığı tarım aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen patpatın altında kalan Bozkurt ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Kemal Bozkurt ile kazada hafif yaralanan traktör sürücüsü, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Kemal Bozkurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Traktör sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Erzincan’da traktör ile patpat çarpıştı: Avcılar Köyü Muhtarı hayatını kaybetti
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