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Giriş Tarihi: 16.09.2026 10:29

Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: Mide ve bağırsaklarından kilolarca afyon sakızı çıktı

Erzincan’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, şüphelilerin mide ve bağırsaklarında 276 kapsül halinde 2 kilo 675 gram afyon sakızı ele geçirildi.

İHA Yaşam
Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: Mide ve bağırsaklarından kilolarca afyon sakızı çıktı
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

MİDE VE BAĞIRSAKLARINA GİZLENMİŞ ŞEKİLDE BULUNDU

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirilen aramalarda, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri yutma yöntemiyle taşıdığı belirlendi.
Şüphelilerin mide ve bağırsaklarından kapsül şeklinde 276 parça halinde toplam 2 kilo 675 gram afyon sakızı ele geçirildi. Aramalarda ayrıca şüphelilerden birinin oturduğu koltukta 11 kapsül halinde 95,83 gram afyon sakızı bulundu.

3 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında İ.D., F.G. ve A.T. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesinde yer alan "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ERZİNCAN

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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: Mide ve bağırsaklarından kilolarca afyon sakızı çıktı
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