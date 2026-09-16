Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: Mide ve bağırsaklarından kilolarca afyon sakızı çıktı

3 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında İ.D., F.G. ve A.T. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesinde yer alan "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör