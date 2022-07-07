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Giriş Tarihi: 7.7.2022 23:05

Erzincan’da vahşi cinayet! Yaşlı kadının cesedi su kanalında bulundu

Erzincan'da komşusu olan yaşlı kadını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı. Kafasına taşla vurularak öldürüldüğü belirlenen yaşlı kadının cesedi su kanalında bulundu

İHA
Erzincan’da vahşi cinayet! Yaşlı kadının cesedi su kanalında bulundu

Olay, merkeze bağlı Yalınca köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, devriye gezen jandarma ekipleri, tedirgin tavırlarıyla dikkat çeken ve gasp suçundan sabıkası bulunan Onur R.'yi (33) bir olaya karışmış olabileceği şüphesiyle durdurdu. Ekipler şüpheli Onur R.'nin alkollü, üstünün ıslak ve kollarında çizikler bulunması üzerine mülakat yaptı.

Köyde durumu kontrol eden jandarma ekipleri, şüphelinin komşusu Şehriban Ercan'ın (79) köylüler tarafından evinin yanındaki su kanalında kafasına taşla vurulmuş bir şekilde ölü olarak bulunması üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Olay yerine çağrılan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ercan'ın cenazesi, olay yerinden alınarak otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli Onur R. ise jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Erzincan’da vahşi cinayet! Yaşlı kadının cesedi su kanalında bulundu
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