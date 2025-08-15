Düğüne giderken kaza yaptılar

Kazada Sare Yeşil, Rukiye Yörür ve Hiray Yörür kaza anında ölürken yaralılardan İmranlı'ya kaldırılan G.K hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Bir hafta önce yapılan düğününün ardından Erzincan'da yapılacak olan düğün için yola çıkan Aile Erzincan Sivas Karayolu Kızıldağ Mevkiinde kaza yaptı. Kazada Gazeteci Ünzile Yeşil'in annesi Sare Yeşil (62) kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralılardan R.Y. , H.İ.Y. , H.Y ve E. Y. Ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Ağır yaralı olarak İmranlı'ya götürülen G.K. hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.