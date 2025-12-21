Erzurum-Artvin kara yolunda gemi taşıyan tır trafiği aksattı

Van'dan İstanbul'a yaklaşık 45 tonluk gemiyi götürmek için yola çıkan Serkan Şengül idaresindeki dorseli tır, Erzurum Artvin kara yolunda manevra yapmasıyla yolda kaldı.

Motoru ısındığı için bir süre kendini korumaya alıp çalışmayan tırdan dolayı söz konusu yolda, bir süre çift yönlü olarak trafik aksadı. Tır, bir iş makinesi yardımıyla yoldan çekildi. Trafik polisi ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yol trafiğe açıldı, tır daha sonra yoluna devam etti. Tır şoförü Serkan Şengül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'dan İstanbul'a gittiğini belirterek, "Güzergahındaki köprü kurtarmadığı için buradan baypasa çıktık ama maalesef araba yola oturdu, o yüzden zorluk çektik, sağ olsun arkadaşlar anlayışla karşıladı, yardımcı oldular. Nasipse tekrar yola devam edeceğiz." dedi. İş makinesi operatörü Ahmet Polat'da yolda kalan tıra yardım ettiğini ifade ederek, "İnsanlık görevi olarak bir şeyler yapmaya çalıştık, gemiyi görünce şaşırdım, tırı halata bağladık, iş makinesiyle yoldan çektik." diye konuştu.