Erzurum’da 3 genç hayattan koptu! ’Bu acıya yürek dayanmaz’

Oltu'daki bir nişan töreninden Tortum'a döndükleri öğrenilen Can Polat Kazır (19), Ahmet Emin Özçelik (20) ve Yiğit Yalçın (17) için bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine gençlerin aileleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gözyaşlarının hakim olduğu törende, üç gencin yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Kılınan cenaze namazının ardından Can Polat Kazır ve Yiğit Yalçın Asri Mezarlık'ta, Ahmet Emin Özçelik ise Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.