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Giriş Tarihi: 1.09.2026 15:07

Erzurum'da 3 genç hayattan koptu! 'Bu acıya yürek dayanmaz'

Erzurum'un Oltu ilçesinde dün gece saat 00.37 sıralarında feci kaza meydana geldi. Trafik kazasında hayatını kaybeden düğün fotoğrafçısı üç genç, düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Hayatını kaybeden üç gencin de ailelerinin tek erkek evladı olduğu öğrenildi.

İHA Yaşam
Erzurum’da 3 genç hayattan koptu! ’Bu acıya yürek dayanmaz’
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Oltu'daki bir nişan töreninden Tortum'a döndükleri öğrenilen Can Polat Kazır (19), Ahmet Emin Özçelik (20) ve Yiğit Yalçın (17) için bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine gençlerin aileleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Gözyaşlarının hakim olduğu törende, üç gencin yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Kılınan cenaze namazının ardından Can Polat Kazır ve Yiğit Yalçın Asri Mezarlık'ta, Ahmet Emin Özçelik ise Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

SEVENLERİ YASA BOĞULDU

Kaza, Oltu-Erzurum kara yolunun Aksu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Emin Özçelik'in kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten yol genişletme çalışmalarının sürdüğü alana düştü. Kazada Can Polat Kazır ile Ahmet Emin Özçelik olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Yiğit Yalçın ise kaldırıldığı Tortum Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Düğün fotoğrafçılığı yaptıkları belirtilen gençlerin acı haberi, aileleri ve sevenlerini yasa boğdu.

AHMET EMİN ÖZÇELİK

Öte yandan kazada hayatını kaybeden üç gencin de ailelerinin tek erkek evladı olduğu öğrenildi.

YİĞİT YALÇIN

CAN POLAT KAZIR

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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Erzurum'da 3 genç hayattan koptu! 'Bu acıya yürek dayanmaz'
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