Erzurum’da korkunç olay! 77 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Horasan'da Esentepe Mahallesi Eski Kars Caddesi üzerindeki evde yaşayan Ataman Atilla'dan (77) komşuları bir süre haber alamadı.
Evden kötü koku geldiğini fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı adamın öldüğünü belirledi.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Atilla'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.