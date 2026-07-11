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Giriş Tarihi: 11.07.2026 01:41

Erzurum'da korkunç olay! 77 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Erzurum'un Horasan ilçesinde yalnız yaşayan 77 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
Erzurum’da korkunç olay! 77 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
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Horasan'da Esentepe Mahallesi Eski Kars Caddesi üzerindeki evde yaşayan Ataman Atilla'dan (77) komşuları bir süre haber alamadı.

Evden kötü koku geldiğini fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı adamın öldüğünü belirledi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Atilla'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ERZURUM

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Erzurum'da korkunç olay! 77 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
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