Haberler Yaşam Haberleri Erzurum'da acı olay! Gölette boğulan Mustafa Çetin’in son sözleri yürek burktu: ‘Görüntümü çekin hatıra kalsın’
Giriş Tarihi: 16.09.2026 16:03

Erzurum'da acı olay! Gölette boğulan Mustafa Çetin’in son sözleri yürek burktu: ‘Görüntümü çekin hatıra kalsın’

Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Gölete giren 28 yaşındaki Mustafa Çetin boğuldu. Çetin’in, piknik için birlikte geldiği arkadaşlarına, 'Ben suya gireceğim. Görüntümü çekin, hatıra kalsın' deyip suya girdiği belirtildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Erzurum’da acı olay! Gölette boğulan Mustafa Çetin’in son sözleri yürek burktu: ‘Görüntümü çekin hatıra kalsın’
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Olay, bugün öğle saatlerinde Erzurum kent merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Tekederesi Mesire Alanı'nda meydana geldi. Erzurum Şehir Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Çetin, arkadaşlarıyla gittiği piknikte uyarı yazılarına rağmen gölete girdi. Arkadaşlarının da girmemesi konusunda ikazda bulunduğu Mustafa Çetin, bir süre sonra gölette gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENİ 3,5 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balık adamların yaklaşık 50 dakikalık çalışmasıyla Mustafa Çetin'in kıyıya 5 metre uzaklıkta 3,5 metre derinlikte cansız bedeni bulundu.

Ekipler tarafından göletten çıkarılan cenaze, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ERZURUM #PALANDÖKEN

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Erzurum'da acı olay! Gölette boğulan Mustafa Çetin’in son sözleri yürek burktu: ‘Görüntümü çekin hatıra kalsın’
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