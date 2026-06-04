Erzurum’da acı olay! Kız kardeşinin hayatını kurtardı kendi canından oldu: Kahreden randevu detayı...



Şeyma Tutaş

ARKADAŞLARININ ISRARIYLA RANDEVU ALDI

Ömer Tutaş'ın bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu ve arkadaşlarının ısrarı üzerine 2 Haziran günü saat 15.00 için hastaneden randevu aldığı belirtildi. Ömer Tutaş'ın arkadaşlarından Tarık Çelik, "Sabah kahvaltı sırasında kız kardeşinin dili boğazına kaçıyor. Ömer müdahale ederek kardeşini kurtarıyor ve ambulansla hastaneye gönderiyor. Daha sonra kendisi rahatsızlanıyor. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Arkadaşları olarak sağlık sorunları yaşadığını fark etmiş, aynı gün saat 15.00 için randevu aldırmıştık. Ancak randevusuna gidemeden hayatını kaybetti" dedi

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör