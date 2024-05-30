Erzurum’da “Geç saatte dışarı çıkma” cinayeti! 16 yaşındaki genç kız dayısını bıçaklayarak öldürdü

DAYISINI BIÇAKLADI

İddiaya göre, kendisine kötü söylemlerde bulunup darbetmesi üzerine İ.A., bıçakla dayısına saldırdı. Murat T., boğazından ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İ.A. bu sırada yaraladığı dayısını, diğer dayısı ile birlikte taşıyıp asansöre bindirdi. Yaralı, ardından ambulansa konuldu. İ.A.'nın yaraladığı dayısının taşınmasına yardım ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Ağır yaralanan Murat T., kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.