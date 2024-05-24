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Giriş Tarihi: 24.5.2024 11:56 Son Güncelleme: 24.5.2024 12:21

Erzurum'da bir kişi karısını silahla öldürdü

Erzurum’da bir gün önce babasını öldüren evlat cinayetinin ardından, bugünde bir kişi karısını evde silahla öldürüp polis ekiplerine teslim oldu. Erzurum’da arka arkaya işlenen cinayetler dikkat çekici boyuta ulaştı.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’da bir kişi karısını silahla öldürdü

Erzurum, bir önceki gün yaşanan babasını öldüren evlat cinayetinin ardından yeni bir cinayet haberi ile gündeme geldi. Erzurum'da 73 yaşındaki Halil Çiğerli isimli şahıs sabah saatlerinde evinde eşini tabanca ile vurarak öldürdü.

Polis ekiplerini arayıp teslim oldu

Erzurum'un Palandöken İlçesi Abdurrahman Gazi Mahalllesi 1. Dadaş Sokak'ta meydana gelen olayda; 73 yaşındaki Halil Çiğerli isimli şahıs eşi Hamgül Çiğerli'yi (71) tabanca ile vurdu. Sabah saatlerinde meydana gelen olayın ardından Halil Çiğerli, mahalledeki bir çay ocağında polis ekiplerini arayarak teslim oldu.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ancak sağlık personeli ve polis kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay Yeri İnceleme Ekibi evde çalışma yaparken, Cumhuriyet Savcısı'da inceleme yaptı. Olayı haber alan aile sakinleri eve geldi. Daha sonra talihsiz kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıpa götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma ve araştırmalarını sürdürüyor.

İki gün arka arkaya cinayet

İki gün arka arkaya işlenen cinayetler Erzurum'da son yıllarda meydana gelen aile içi şiddet ve cinayetleri gündeme getirdi. Tartışma sonucunda babasını silahla vuran evlat cinayetinin ardından bugün işlenen kadın cinayeti ve kent genelinde aileye yönelik benzer cinayetlerde artış dikkat çekti.

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Erzurum'da bir kişi karısını silahla öldürdü
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