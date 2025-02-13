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Giriş Tarihi: 13.2.2025 14:19 Son Güncelleme: 13.2.2025 14:26

Erzurum’da dondurucu soğuk! Karga soğuktan donarak öldü

Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alan dondurucu soğuklar, sadece insanları değil, doğadaki canlıları da olumsuz etkiliyor. Erzurum’da hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düştüğü günlerde, bir karganın soğuktan donarak öldüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’da dondurucu soğuk! Karga soğuktan donarak öldü

Erzurum'da normalde sert iklim koşullarına dayanıklı olan ve göç etmeyen kuş türlerinden biri olan karga, aşırı soğuk nedeniyle hareketsiz kalarak hayatını kaybetti.

Hava sıcaklığının eksi 30 derecelere kadar düştüğü bölgede, Erzurumlu vatandaş Murat Genç tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, normalde soğuklara dayanıklı ve göç etmeyen kuş türlerinden biri olan karganın soğuktan donarak hayatını kaybettiği görüldü. Şiddetli soğuk nedeniyle oturduğu yerde hareketsiz kalan kuşun trajik ölümü, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde kar yağışıyla birlikte daha da yumuşaması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle sokak hayvanları için duyarlılık çağrısında bulunarak, yiyecek ve barınma imkanı sağlanmasının önemine dikkat çekiyor.

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Erzurum’da dondurucu soğuk! Karga soğuktan donarak öldü
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