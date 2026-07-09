Erzurum’da ’dur’ ihtarına uymadı:14 yaşındaki motosikletli polisten kaçarken kaza yaptı!

ÇOCUK SÜRÜCÜNÜN BABASINA CEZA YAĞDI

Motosiklet sürücüsünün yaşının küçük olması nedeniyle babası C.Y.'ye; 'dur' ihtarına uymamaktan 200 bin TL, sürücü belgesiz araç kullandırmaktan 40 bin TL, kırmızı ışık ihlalinden 5 bin TL, tescili zorunlu aracı tescilsiz kullanmaktan ise 2 bin 179 TL olmak üzere toplam 247 bin 179 TL idari para cezası uygulandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen R.E.Y.'nin, kısa süre önce 35 bin TL karşılığında satın aldığı motosiklet de tescil kaydı bulunmadığı gerekçesiyle trafikten men edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör