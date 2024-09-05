Erzurum’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Erzurum-İspir kara yolu Üçköse Mahallesi mevkisinde meydana geldi. M.K.A. yönetimindeki pikap, İ.K.'nin kullandığı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle pikapta bulunan A.İ.A., B.S. ve M.B. olay yerinde yaşamını yitirdi. Her iki aracın sürücüleri ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

PİKAP SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ve cenazeler, ambulans helikopterlerle Erzurum kent merkezindeki hastanelere nakledildi. Pikap sürücüsü M.K.A.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.