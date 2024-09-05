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Giriş Tarihi: 5.9.2024 16:58 Son Güncelleme: 5.9.2024 17:19

Erzurum'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Erzurum'da hafriyat kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Erzurum-İspir kara yolu Üçköse Mahallesi mevkisinde meydana geldi. M.K.A. yönetimindeki pikap, İ.K.'nin kullandığı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle pikapta bulunan A.İ.A., B.S. ve M.B. olay yerinde yaşamını yitirdi. Her iki aracın sürücüleri ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

PİKAP SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ve cenazeler, ambulans helikopterlerle Erzurum kent merkezindeki hastanelere nakledildi. Pikap sürücüsü M.K.A.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Erzurum'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
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