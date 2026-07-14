Erzurum’da feci kaza! Kontrolünü kaybederek refüje çıkan otomobil taklalar attı: Yaralılar var!

3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü A.Ç. ile yolcular V.G. ve M.G., çevredeki vatandaşların da desteğiyle otomobilden çıkarıldı.