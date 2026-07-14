Haberler Yaşam Haberleri Erzurum’da feci kaza! Kontrolünü kaybederek refüje çıkan otomobil taklalar attı: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 14.07.2026 09:43

Erzurum’da feci kaza! Kontrolünü kaybederek refüje çıkan otomobil taklalar attı: Yaralılar var!

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Refüje çıkarak elektrik direğine çarpan otomobil taklalar attı. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Erzurum’da feci kaza! Kontrolünü kaybederek refüje çıkan otomobil taklalar attı: Yaralılar var!
  • ABONE OL

Kaza, Üniversite Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki 34 KEE 186 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Yol kenarındaki trafik lambası direğine çarpan otomobil, devrilip takla attıktan sonra durabildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü A.Ç. ile yolcular V.G. ve M.G., çevredeki vatandaşların da desteğiyle otomobilden çıkarıldı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ERZURUM #KAZA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurum’da feci kaza! Kontrolünü kaybederek refüje çıkan otomobil taklalar attı: Yaralılar var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA