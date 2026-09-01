Erzurum’da feci kazada 3 arkadaş hayatlarını kaybetmişlerdi: Acı detay ortaya çıktı!

SAAT 04.00'DE AFAD'LA BİRLİKTE BULDUK

Kazayla ilgili bilgi veren Yiğit Yalçın'ın dayısı Saffet Uğraş, "Oltu ilçesindeki nişan çekiminden dönerken yeğenim ve arkadaşlarından haber alınamıyor. En son Oltu'daki bir petrolde görüntüleri var. Sabaha yakın bana haber geldi çocuklara ulaşılamadığına dair. Aracımla o tarafa doğru gittim. Saat 04.00 sıralarında AFAD'la birlikte yoldan şarampole yuvarlanmış olduklarını gördük. Arabadan önce sürücü çıkarıldı. Sonra diğer arkadaşı çıkarıldı. Yeğenim Yiğit en alttaydı. Diğerleri ölmüştü. Sesimi duyunca canlandı. Elini tuttum, orada olduğumu söyledim. Otomobilin bagajını kestik. Onu da yarım saat uğraştan sonra çıkardık. Hastaneye götürürken nabzı düştü. Tortum Devlet Hastanesine götürüp entübe etmemiz gerektiği söylendi. Hastanede bir saate yakın müdahalenin ardından yeğenim rahmetli oldu" diye konuştu.



Yiğit Yalçın

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör