Erzurum'da fırıncıya "Tahriş olmuş çek" tuzağı! Parayı alamayınca ofisini bastılar: Kabusu yaşattılar!

"ÖDEMEYİ ALMAK İÇİN ÖNCE BANA TELEFONDA TEHDİTTE BULUNDU"

Yaşadıklarını anlatan fırın işletmecisi Vedat İncekan, "Birine çek verdim. Verdiğim çekler başkalarının eline geçmiş. Bana çekin yıkandığını ve tahriş olduğunu söylediler. İş yerime çekin parasını tahsil etmeye geldiler. Ortada evrak olmadığından ödeme yapmak istemedim. Bu ödemeyi almak için önce bana telefonda tehditte bulundu daha sonra iş yerime kadar geldiler. İlk başta bir kişi içeriye girdi. Benimle arbede yaşayıp para istedi. Vermeyince araçta bekleyen diğer kardeşlerini içeriye çağırdı. Müşteri olduğu halde fırınıma baskın yaptılar. Sallama diye tabir edilen bıçak ve bellerindeki silahla buraya kadar geldiler. İçeriye girip beni ofisimde darbettiler. Duyduğum kadarıyla bu kişiler dün gözaltına alınıp, bugün mahkemece serbest bırakıldı. Bir daha benzer durumu yaşamayacağımı nereden bileyim" dedi.

