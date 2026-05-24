Haberler Yaşam Haberleri Erzurum'da fırıncıya "Tahriş olmuş çek" tuzağı! Parayı alamayınca ofisini bastılar: Kabusu yaşattılar!
Giriş Tarihi: 24.05.2026 09:44

Erzurum'da fırın işletmecisi Vedat İncekan’ı (38) arayan kişiler, yazdığı çekin başkası tarafından kendilerine verildiğini ancak tahriş olduğunu belirterek vadesi geldiği için ödeme yapmasını istedi. İncekan olumsuz yanıt verince 4 kişi tarafından darbedildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Şelale Evler Sokak'ta meydana geldi. Fırın işleten Vedat İncekan, birine çek yazdı. Tanımadığı kişiler, vadesi geldiğinde arayarak çekin kendilerine verildiğini, ancak yıkandığı için tahriş olduğunu, çek ortada olmasa da ödemeyi yapmasını istedi.

BIÇAKLARLA SALDIRDILAR

İncekan ise çek kendisine ulaştırırlarsa ödeme yapabileceğini aksinin mümkün olmadığını söyledi. Bu cevaba sinirlenen 4 kişi, kapının önünden aldıkları çekpas ve kollarının içine sakladıkları bıçaklarla fırını basarak 3 çocuk babası Vedat İncekan'ı ofisinde darbetti. Kaşı açılan İncekan'a, gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

"ÖDEMEYİ ALMAK İÇİN ÖNCE BANA TELEFONDA TEHDİTTE BULUNDU"

Yaşadıklarını anlatan fırın işletmecisi Vedat İncekan, "Birine çek verdim. Verdiğim çekler başkalarının eline geçmiş. Bana çekin yıkandığını ve tahriş olduğunu söylediler. İş yerime çekin parasını tahsil etmeye geldiler. Ortada evrak olmadığından ödeme yapmak istemedim. Bu ödemeyi almak için önce bana telefonda tehditte bulundu daha sonra iş yerime kadar geldiler. İlk başta bir kişi içeriye girdi. Benimle arbede yaşayıp para istedi. Vermeyince araçta bekleyen diğer kardeşlerini içeriye çağırdı. Müşteri olduğu halde fırınıma baskın yaptılar. Sallama diye tabir edilen bıçak ve bellerindeki silahla buraya kadar geldiler. İçeriye girip beni ofisimde darbettiler. Duyduğum kadarıyla bu kişiler dün gözaltına alınıp, bugün mahkemece serbest bırakıldı. Bir daha benzer durumu yaşamayacağımı nereden bileyim" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
