Erzurum’da hastane güvenliği bıçaklı saldırıya uğradı

Saldırıya uğrayan intern doktor Aktepe , meydana gelen olaydan dolayı üzüntü duyduğunu belirtti. Aktepe, "Dün mezuniyetim vardı, bugün resmi olarak internliğimin son günü. Acil serviste son günümün hevesiyle dostça yaklaştığım bir hasta yakınının tepkisiyle karşılaştım. Bu genel olarak tüm ülkenin, milletimizin ve sağlıkçıların kanayan yarası. Hepimiz için gerçekten zor, keşke olmasa biz de mesleğimizi daha sağlıklı koşullarda daha iyi şekilde yapabilsek. Böyle sorunlar oldukça bizim psikolojik olarak mesleğe olan bağımızı yaralıyor. Çalışma şevkimizi kırıyor, üzülüyoruz" dedi.