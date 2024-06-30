Erzurum’da hastane güvenliği bıçaklı saldırıya uğradı

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde, annesini tedaviye getiren A.T. ile intern doktor Muhammed Enes Aktepe arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine güvenlik görevlileri ve diğer doktorlar araya girdi. Güvenlik görevlisi Muhammed Kaya, A.T.'yi uzaklaştırmaya çalışırken bıçakla elinden yaralandı. Hastane polisi tarafından etkisiz hale getirilen A.T. gözaltına alındı. Tartışma anı ve A.T'nin servisten çıkarılma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Saldırıya uğrayan intern doktor Aktepe , meydana gelen olaydan dolayı üzüntü duyduğunu belirtti. Aktepe, "Dün mezuniyetim vardı, bugün resmi olarak internliğimin son günü. Acil serviste son günümün hevesiyle dostça yaklaştığım bir hasta yakınının tepkisiyle karşılaştım. Bu genel olarak tüm ülkenin, milletimizin ve sağlıkçıların kanayan yarası. Hepimiz için gerçekten zor, keşke olmasa biz de mesleğimizi daha sağlıklı koşullarda daha iyi şekilde yapabilsek. Böyle sorunlar oldukça bizim psikolojik olarak mesleğe olan bağımızı yaralıyor. Çalışma şevkimizi kırıyor, üzülüyoruz" dedi.
DOKTORLARI TEHDİT EDİYORDU
Saldırı sonrası bıçakla elinden yaralanan güvenlik görevlisi Kaya ise bağrışma sesini duyar duymaz kırmızı alana koştuğunu ve görevini yapmaya çalıştığını anlatarak "Kırmızı alanda bağrışma sesi duyduk. Olay yerine koştuğumuzda hasta yakını ile doktor arasında sözlü tartışma vardı. Doktor hasta yakınını dışarıya çıkarmamızı istedi. Biz de şahsı diğer güvenlik arkadaşlarla dışarıya çıkardık. Şahsı dışarıya çıkarırken içerideki doktorları tehdit ediyordu. Çıktıktan sonra şahsın yanında bekliyorduk tekrardan içeri girip olay çıkarmasın diye, o esnada diğer personellere sataşmaya başladı. Biz de şahsı biraz daha uzaklaştırmak istedik. Otoparka kadar şahsı götürdük, o doktorları tehdit etmeye devam ediyordu." diye konuştu.
ŞAHSI TUTTUĞUMUZ ESNADA ELİNİ BELİNE ATTI VE BIÇAK ÇIKARDI
A.T'nin bıçak çekmesine müdahale etmeye çalışırken elinden yaralandığını belirten Kaya, "Şahsı tuttuğumuz esnada elini beline attı ve bıçak çıkardı. Bıçağı tam açarken eline müdahale ettim ve arkaya aldım, bıçağı vermemekte direndi. O arbede de bıçak açıldı ve elimden yaralandım. Şikayetçi oldum, darp raporu aldım geçici olarak 3 günlük iş göremez raporu verdiler. İntern arkadaşın son günüymüş sabah mesai öncesi onunla da helalleştik. Daha sonra böyle üzücü bir durum yaşadık" diye konuştu.