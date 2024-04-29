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Giriş Tarihi: 29.4.2024 23:39 Son Güncelleme: 29.4.2024 23:40

Erzurum'da işçilerle vatandaşlar arasınd kavga: 10 kişi yaralandı

Erzurum’un Aziziye ilçesinde yol şantiyesindeki işçilerle vatandaşlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Taşlı sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’da işçilerle vatandaşlar arasınd kavga: 10 kişi yaralandı

Erzurum-İspir kara yolu Ağaçkent mevkiindeki bir yol yapım şantiyesinde çalışan işçilerle vatandaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan A.Y, H.D, T.A, H.D, A.Y, S.D, M.Ö, A.B, M.A. ve K.A. sağlık ekiplerince kent merkezindeki Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Erzurum'da işçilerle vatandaşlar arasınd kavga: 10 kişi yaralandı
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