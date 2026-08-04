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Giriş Tarihi: 4.08.2026 00:05

Erzurum'da kan donduran olay! Camide asılı halde bulundu

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan Selimiye Camii'nde bir şahıs, asılı halde ölü bulundu. Olayın intihar mı yoksa farklı bir nedenle mi meydana geldiği, yapılacak otopsi ve soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

İHA
Erzurum’da kan donduran olay! Camide asılı halde bulundu
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Erzurum'daki olay, yatsı namazı saatlerinde meydana geldi. Namaz kılmak için camiye gelen bir vatandaş, içeride asılı halde bulunan şahsı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri camide ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlatırken, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın intihar mı yoksa farklı bir nedenle mi meydana geldiği, yapılacak otopsi ve soruşturmanın ardından netlik kazanacak. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ERZURUM #PALANDÖKEN #ADLİ TIP KURUMU #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

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Erzurum'da kan donduran olay! Camide asılı halde bulundu
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