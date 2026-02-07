Erzurum’da katliam gibi kaza: 4 ölü

Erzurum'da, TIR ile çarpışan SUV tipi araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. Ramazan Katılmış idaresindeki SUV tipi araç, Erzurum-Tortum kara yolu Akdağ Mahallesi mevkisinde, sürücüsü belirlenemeyen yabancı plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü ile Nurtekin A, Erdem Ö. ve İbrahim Ö.'nün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Alınan bilgilere göre; vefat eden dört kişinin aynı işyerinde çalıştıkları ve araçlarıyla Oltu ilçesinden Erzurum şehir merkezine geldikleri öğrenildi.