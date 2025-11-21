Haberler Yaşam Haberleri Erzurum'da kayıp çoban bulundu: 2 gün önce 160 koyunla birlikte kaybolmuştu!
Giriş Tarihi: 21.11.2025 13:48 Son Güncelleme: 21.11.2025 14:12

Erzurum'da kayıp çoban bulundu: 2 gün önce 160 koyunla birlikte kaybolmuştu!

Erzurum’da 160 koyunu otlamak için araziye çıkan ve kendisinden haber alınamayan çoban Abdurrahman Kansu (73), bugün öğle saatlerinde bulundu. Ambulansla olay yerinden alınan çoban hastaneye sevk edildi.

İHA Yaşam
Yakutiye ilçesi Çayırtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda 19 Kasım'da saat 08.00 sıralarında, İdris Çakmak'a ait koyun sürüsünü ahırdan çıkaran Abdurrahman Kansu, otlatmak üzere araziye götürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü bölgede; akşam çoban Kansu ve sürü dönmeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

SAĞ OLARAK BULUNDU

Merkeze yaklaşık 10 kilometre mesafedeki mahalleye AFAD, İl Jandarma ve Yakutiye Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. 19 Kasım akşamı başlayan arama çalışmaları dün de devam etti. Jandarma iz takip köpeği Tapan'ın da kullanıldığı aramalara, soğuk hava ve yoğun sis nedeniyle gece saatlerinde ara verildi.

Jandarma ve AFAD ekipleri, bu sabah yeniden arama çalışmalarına başladı. Sisin etkili olduğu bölgede, bugün öğle saatlerinde Tufanç Mahallesi yakınlarında sürü ile birlikte çoban sağ olarak bulundu. Ambulansla olay yerinden alınan çoban hastaneye sevk edildi.

