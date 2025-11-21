Erzurum'da kaybolan 70 yaşındaki çoban sağ bulundu! Bitkin düşen yaşlı adamı Mehmetçik sırtında böyle taşıdı | Video
21.11.2025 | 14:01
Erzurum’da 160 koyunu otlamak için araziye çıkan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan çoban Abdurrahman Kansu (70), bugün öğle saatlerinde bulundu. Bitkin düşen yaşlı adamı Mehmetçik, sırtında taşıdı. Yaşlı adamın bulununca ilk istediği şey ise ekmek ve su oldu. Ambulansla olay yerinden alınan çoban daha sonra hastaneye sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
17:57
02:17
00:33
01:24
04:05
İstanbul’da son bir ayda sokak çetelerine operasyon: 145 gözaltı | Video 21.11.2025 | 11:36
01:15
Adana'da otomobilin tıra arkadan feci kaza kamerada | Video 21.11.2025 | 10:36
04:08
Hava destekli narkotik operasyonunda 25 kişi tutuklandı | Video 21.11.2025 | 10:30
01:56
02:10
Muş’ta eski eş dehşeti: Pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı | Video 21.11.2025 | 09:00
02:06
Zehir tacirlerine dev operasyon: 14 kişi tutuklandı | Video 21.11.2025 | 08:29
00:48
D-140’ta araç şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı | Video 20.11.2025 | 16:29
00:26
01:11
00:50
Osmaniye'de 4.4 büyüklüğünde deprem | Vİdeo 20.11.2025 | 14:15
01:54
Diyarbakır'da prizden kaynaklı yangında 7 kişi etkilendi | Video 20.11.2025 | 13:55
00:35
Deprem anındaki panik güvenlik kamerasında | Video 20.11.2025 | 13:55
10:02
00:19
Metrelerce sürüklendiği kazayı yara almadan atlattı | Video 20.11.2025 | 10:25
02:23
Tosuncuk Mehmet Aydın'dan Çiftlik Bank mağdurlarına mektup | Video 20.11.2025 | 09:51
05:26
Şanlıurfa’da cadde ortasında silahlı kavga kamerada: 2 ağır yaralı | Video 20.11.2025 | 09:01