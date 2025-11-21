Video Yaşam Erzurum'da kaybolan 70 yaşındaki çoban sağ bulundu! Bitkin düşen yaşlı adamı Mehmetçik sırtında böyle taşıdı | Video
Erzurum'da kaybolan 70 yaşındaki çoban sağ bulundu! Bitkin düşen yaşlı adamı Mehmetçik sırtında böyle taşıdı | Video

Erzurum'da kaybolan 70 yaşındaki çoban sağ bulundu! Bitkin düşen yaşlı adamı Mehmetçik sırtında böyle taşıdı | Video

21.11.2025 | 14:01

Erzurum’da 160 koyunu otlamak için araziye çıkan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan çoban Abdurrahman Kansu (70), bugün öğle saatlerinde bulundu. Bitkin düşen yaşlı adamı Mehmetçik, sırtında taşıdı. Yaşlı adamın bulununca ilk istediği şey ise ekmek ve su oldu. Ambulansla olay yerinden alınan çoban daha sonra hastaneye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erzurum’da kaybolan 70 yaşındaki çoban sağ bulundu! Bitkin düşen yaşlı adamı Mehmetçik sırtında böyle taşıdı | Video 17:57
Erzurum'da kaybolan 70 yaşındaki çoban sağ bulundu! Bitkin düşen yaşlı adamı Mehmetçik sırtında böyle taşıdı | Video 21.11.2025 | 14:01
Bursa’da korkunç olay: Hava almak için dışarı çıkan eczacı kadının üzerine atladı, kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı! | Video 02:17
Bursa'da korkunç olay: Hava almak için dışarı çıkan eczacı kadının üzerine atladı, kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı! | Video 21.11.2025 | 13:37
Balıklı Rum Hastanesi’nde sahte reçete ve usulsüz işlem soruşturması: 6 gözaltı | Video 00:33
Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete ve usulsüz işlem soruşturması: 6 gözaltı | Video 21.11.2025 | 12:16
Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 40 şüpheli adliyede | Video 01:24
Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 40 şüpheli adliyede | Video 21.11.2025 | 12:16
İstanbul’da son bir ayda sokak çetelerine operasyon: 145 gözaltı | Video 04:05
İstanbul’da son bir ayda sokak çetelerine operasyon: 145 gözaltı | Video 21.11.2025 | 11:36
Adana’da otomobilin tıra arkadan feci kaza kamerada | Video 01:15
Adana'da otomobilin tıra arkadan feci kaza kamerada | Video 21.11.2025 | 10:36
Hava destekli narkotik operasyonunda 25 kişi tutuklandı | Video 04:08
Hava destekli narkotik operasyonunda 25 kişi tutuklandı | Video 21.11.2025 | 10:30
Esenyurt’ta sokakta bekleyen iki kişiye silahlı saldırı! O anlar kamerada | Video 01:56
Esenyurt’ta sokakta bekleyen iki kişiye silahlı saldırı! O anlar kamerada | Video 21.11.2025 | 10:17
Muş’ta eski eş dehşeti: Pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı | Video 02:10
Muş’ta eski eş dehşeti: Pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı | Video 21.11.2025 | 09:00
Zehir tacirlerine dev operasyon: 14 kişi tutuklandı | Video 02:06
Zehir tacirlerine dev operasyon: 14 kişi tutuklandı | Video 21.11.2025 | 08:29
D-140’ta araç şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:48
D-140’ta araç şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı | Video 20.11.2025 | 16:29
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı | Video 00:26
Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı | Video 20.11.2025 | 16:04
Güngören’de silahlı şahıs, tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu! Dehşet anları kamerada | Video 01:11
Güngören'de silahlı şahıs, tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu! Dehşet anları kamerada | Video 20.11.2025 | 14:22
Osmaniye’de 4.4 büyüklüğünde deprem | Vİdeo 00:50
Osmaniye'de 4.4 büyüklüğünde deprem | Vİdeo 20.11.2025 | 14:15
Diyarbakır’da prizden kaynaklı yangında 7 kişi etkilendi | Video 01:54
Diyarbakır'da prizden kaynaklı yangında 7 kişi etkilendi | Video 20.11.2025 | 13:55
Deprem anındaki panik güvenlik kamerasında | Video 00:35
Deprem anındaki panik güvenlik kamerasında | Video 20.11.2025 | 13:55
Böcek ailesinin zehirli otelde kilitli kaldığı anların görüntüsü ortaya çıktı! Dışarı çıkmak için kapıyı kırmaya çalışmışlar... | Video 10:02
Böcek ailesinin zehirli otelde kilitli kaldığı anların görüntüsü ortaya çıktı! Dışarı çıkmak için kapıyı kırmaya çalışmışlar... | Video 20.11.2025 | 11:19
Metrelerce sürüklendiği kazayı yara almadan atlattı | Video 00:19
Metrelerce sürüklendiği kazayı yara almadan atlattı | Video 20.11.2025 | 10:25
Tosuncuk Mehmet Aydın’dan Çiftlik Bank mağdurlarına mektup | Video 02:23
Tosuncuk Mehmet Aydın'dan Çiftlik Bank mağdurlarına mektup | Video 20.11.2025 | 09:51
Şanlıurfa’da cadde ortasında silahlı kavga kamerada: 2 ağır yaralı | Video 05:26
Şanlıurfa’da cadde ortasında silahlı kavga kamerada: 2 ağır yaralı | Video 20.11.2025 | 09:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY