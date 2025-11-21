Erzurum'da kaybolan 70 yaşındaki çoban sağ bulundu! Bitkin düşen yaşlı adamı Mehmetçik sırtında böyle taşıdı | Video

21.11.2025 | 14:01

Erzurum’da 160 koyunu otlamak için araziye çıkan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan çoban Abdurrahman Kansu (70), bugün öğle saatlerinde bulundu. Bitkin düşen yaşlı adamı Mehmetçik, sırtında taşıdı. Yaşlı adamın bulununca ilk istediği şey ise ekmek ve su oldu. Ambulansla olay yerinden alınan çoban daha sonra hastaneye sevk edildi.