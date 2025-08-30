Erzurum’da korkutan yangın: Çok sayıda iş yeri ve bina alevlere teslim oldu

Bölgede bulunan çok sayıda iş yerine de sıçrayan yangında dükkan sahipleri iş yerlerindeki eşyaları dışarı çıkarmak için yoğun çaba harcadı.

Bölgede bulunan bir otel de yangından etkilenince vatandaşlar bina dışarısına çıkarıldı.

Vatandaşlar ekiplere destek sağlarken, yangın 1 buçuk saatlik bir çalışmanın ardından kısmen kontrol altına alındı.



