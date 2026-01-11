Erzurum’da okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Erzurum’da kar tatili olacak mı?

Erzurum'da devam eden olumsuz hava koşulları, okulların durumu konusunda belirsizlik yaratırken gözler yetkili kurumlardan yapılacak duyurulara çevrildi. 12 Ocak 2026 Pazartesi günü eğitime ara verilip verilmeyeceği araştırılırken, öğrenciler ve veliler "Erzurum'da okullar tatil mi, yarın kar tatili var mı?" sorusuna yanıt arıyor.
ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Erzurum Valiliği henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen saatlerde tatil kararı verilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.
METEOROLOJİ UYARDI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU İÇİN ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.