Erzurum’da otomobilini reklam tabelasının arkasına gizledi: Polisten kaçamadı!

EHLİYETİNE EL KONULDU

Araçta yapılan aramada bir beyzbol sopası ve maksat dışı kullanılan 2 bıçak ele geçirildi. Trafik ekipleri M.E.B.'ye plakasız araç kullanmaktan 15 bin 712, muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 167 ve polisin 'dur' ihtarına uymamaktan 2 bin 167 lira olmak üzere toplam 20 bin 46 lira ceza kesti. Ceza puanı dolan ehliyetine 2 ay süreyle el konulan M.E.B.'nin otomobili, ehliyetli bir sürücüye teslim edildi.