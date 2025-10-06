Polisten kaçıp, otomobilini reklam tabelasının arkasına gizledi ancak cezadan kurtulamadı | Video 06.10.2025 | 14:44 Erzurum’da trafik polisinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, ceza yememek için otomobilini yol kenarındaki 7 metrelik reklam tabelasının arkasına gizledi. Sürücüye 20 bin 46 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Erzurum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görevli trafik polisi, ön ve arka plakası olmayan otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti. Trafik polisinin marka, model ve rengini telsiz anonsuyla bildirdiği otomobili, güzergahtaki tüm ekipler not alarak aramaya başladı. Yaya olarak otogara gelen M.E.B. (25) aranan otomobilin sürücüsü olduğunu söyleyerek trafik polisini ceza yazmaması konusunda ikna etmeye çalıştı. Ekip otosuna bindirilen M.E.B., Erzurum-Aşkale çevre yolu kenarında bulunan 7 metre büyüklüğündeki reklam tabelasının arkasına sakladığı otomobilini polislere gösterdi. M.E.B. otomobilinin eksiğinin bulunmadığını, muayenesi olmadığı için ceza yememek için reklam tabelasının arkasına sakladığını söyledi.

Araçta yapılan aramada bir beyzbol sopası ve maksat dışı kullanılan 2 bıçak ele geçirildi. Trafik ekipleri M.E.B.'ye plakasız araç kullanmaktan 15 bin 712, muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 167 ve polisin 'dur' ihtarına uymamaktan 2 bin 167 lira olmak üzere toplam 20 bin 46 lira ceza kesti. Ceza puanı dolan ehliyetine 2 ay süreyle el konulan M.E.B.'nin otomobili, ehliyetli bir sürücüye teslim edildi.