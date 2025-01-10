Erzurum’da patlama: 1’i ağır, 4 yaralı

Erzurum'un Pasinler ilçesi Cami Kebir Mahallesi Nefi Sokak'ta, sabah saatlerinde meydana gelen patlama büyük bir faciayı beraberinde getirdi. İki katlı müstakil bir evin oturma odasında, sobalı ortamda mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama gerçekleşti. Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarda bulunmasıyla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan İsmail Tuz (28) ve yeğenleri Hilal Kılıç (16), Medine Kılıç (18) ile Semanur Kılıç (21) ilk müdahalenin ardından Erzurum'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan İsmail Tuz'un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

PATLAMA SANİYELERLE FELAKETİ ÖNLEDİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aile fertlerinin durumu fark ederek hızla evden uzaklaşmaya çalıştığı ve kapı yakınındayken patlamanın meydana geldiği görüldü. Patlamanın etkisiyle çevredeki bazı evlerin camları kırılırken, olayın meydana geldiği evde ciddi hasar oluştu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların durumunun takip edildiği, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi. Patlamanın mutfak tüpünden sızan gazdan kaynaklandığı değerlendiriliyor.