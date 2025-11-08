Haberler Yaşam Haberleri Erzurum'da sağlık çalışanları 104 haftadır Gazze için desteklerini sürdürüyor
Giriş Tarihi: 8.11.2025 15:30

Erzurum'da sağlık çalışanları 104 haftadır Gazze için desteklerini sürdürüyor

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yaptıkları sessiz yürüyüşlerini 104. haftada da sürdürdü.

Faruk KÜÇÜK
Erzurum’da sağlık çalışanları 104 haftadır Gazze için desteklerini sürdürüyor

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktorlar ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları Türk, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü. Esra Ceren Karaoğlu grup adına yaptığı basın açıklamasında, son yaşanılanların ardından anladık ki mescidler kendilerinin olmadığı sürece, hiçbir yerde hiçbir Müslüman tam anlamıyla güvende olamayacağını söyledi.

Mescid-i Aksa zulümlerini saatlerce sayabilecekleri Siyonistlerin elinde olduğunu ifade eden Karaoğlu, "İstedikleri zaman namaza açıp istedikleri zaman kapatıyorlar. İçinde bulunduğu Batı Şeria'da kurşunlar bombalar kol geziyor ve işgal her daim sürüyor. Evlerinden çıkarılan Filistinliler mülteci kamplarına dolduruluyor. Her gün yaralı ve şehit fotoğraflarını görüyoruz ama maalesef bu görüntüler kalbinde hastalık olanlar tarafından normalleştiriliyor. Zulüm öyle bir boyutta ki, uydu görüntülerinden Gazze'deki yıkımı ve Sudan'daki katliamı görebiliyorsunuz." dedi.

Müslümanların değişim için çabalaması gerektiğini anlatan Karaoğlu, şöyle konuştu: "Elimiz her boykot edilmesi gereken ürüne gittiğinde bizi kayıt altına alan melekleri aklımıza getirelim ve hesaba çekileceğin günü düşünelim. Ey İsrail'liler ve onların destekçileri, küfürde o kadar derine daldınız ki, açtığınız savaşın Allah'a karşı olduğunu unuttunuz. Evet, siz de biliyorsunuz ki İslam gerçek dindir. Bu yüzden küfürde bu kadar ileri gidiyorsunuz. Cennetin size ait olduğunu iddia etmenize rağmen ölümden delicesine korkuyor ve bu dünyalık işlere kendinizi veriyorsunuz. Gazze'yi yıkmaya çalışıyorsunuz ama yaşam sürdürmeye çalıştığınız yerde eğitim, iş ve insan psikolojisi bitmiş durumda. Bir grup vahşi kabile olduğunuzu tüm dünya gördü. Kendi Tevrat'ınızda şeytani bir karakter olarak anlatılan Gollam'dan bile daha aşağılık bir vaziyete düştünüz. Gerçekten bir galip olarak bitseydi bu soykırımınız, bu halde olur muydunuz."

Basın açıklamasının ardından yapılan dua ile sona erdi.

Erzurum'da sağlık çalışanları 104 haftadır Gazze için desteklerini sürdürüyor
