Erzurum’da sır gibi cinayet 16 yıl sonra çözüldü

Erzurum'un Aşkale ilçesinde kaybolan ve 16 yıl sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan Recep Akpınar cinayetinde karar çıktı. Zaman aşımı bürosundayken yeniden açılan dosya yıllar sonra çözüldü. Akpınar'ı öldürüp Kop Dağı eteklerine gömen Mehmet Göktürk (54) ve Necmi Acar (53) müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 31 Ağustos 2006'da kaybolan 27 yaşındaki Recep Akpınar'ın geçtiğimiz yıl cinayete kurban gittiği anlaşılmıştı. Önce kayıp olarak aranan daha sonra cinayete kurban gittiği düşünülen Akpınar dosyasında 2010 ve 2011 yılları arasında yapılan araştırmalar da sonuçsuz kalmıştı.

Erzurum Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile faili meçhul cinayetlerin araştırılması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde kurulan özel ekip, 2006 yılında kaybolan, o dönem yapılan çalışmalarda izine ulaşılamayan Recep Akpınar'ın dosyasını incelemeye aldı. Geçtiğimiz yıl titiz bir çalışma yürüten ekipler, Akpınar'ın kaybolmadan bir gün önce şüpheli Mehmet Göktürk (54) ve Necmi Acar'la (53) görüştüğünü tespit etti. Akpınar'a borçları olan sanıkların borcun vadesi yaklaşırken parayı ödeyecek ekonomik güçleri olmadığından genç adamı araçla araziye götürüp silahla vurarak öldürdükleri anlaşıldı. Sanık Mehmet Göktürk'ün yer göstermesi ile Akpınar'a ait kemikler Kop Dağı eteklerinde gömülü halde bulundu.

SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan şüpheliler son kez hâkim karşısına çıktı. İlk duruşmada Akpınar'ı kendisinin vurduğunu itiraf eden sanık Mehmet Göktürk, karar duruşmasında ise genç adamı sanık Necmi Acar'ın vurduğunu söyledi. Akpınar'ı silahla vurma suçunu birbirine atan ikili hapis cezasından kaçamadı.

İYİ HAL İNDİRİMİ

Sanıklar Mehmet Göktürk ve Necmi Acar, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çarptırıldı. Mahkeme, sanıklar hakkında iyi hal indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapis cezasına düşürdü.

CİNAYETTEN SONRA SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ

İlk duruşmada Akpınar'ın silahla vurduğunu daha sonra ise vurmadığını, sadece olay yerinde olduğunu iddia ederek çelişkili ifadelerde bulunan sanık Mehmet Göktürk'ün ise cinayet sonrası soyadını değiştirdiği ortaya çıktı. Sanık Necmi Acar'ın avukatı, savunmasında Göktürk'ün cinayetin ardından Cakal olan soy ismini Göktürk olarak değiştirdiğini söyledi.