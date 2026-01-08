Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma Erzurum’da okul var mı?

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Erzurum'da kış şartları yeniden sertleşti. Günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskini artırırken, ulaşımda da aksamalara neden olabiliyor. Bu gelişmeler sonrası gözler Valilik tarafından yapılacak olası tatil açıklamalarına çevrildi. Peki, Erzurum'da yarın okullar tatil mi?
ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Erzurum Valiliği henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen saatlerde tatil kararı verilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.
Erzurum da uyarı yapılan iller arasında yer alıyor.
Rüzgarın; 09.01.2026 Cuma günü ilk saatlerden, akşam saatlerine kadar Erzurum, Erzincan, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Van, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yüksek kesimleri başta olmak üzere güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.