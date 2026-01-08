Haberler Yaşam Haberleri Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma Erzurum’da okul var mı?
Erzurum’da etkisini artıran yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklıklarının eksi derecelere kadar düşmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler, Erzurum’da yarın okullar tatil mi, 9 Ocak 2026 Cuma günü kar tatili olur mu sorularına yanıt arıyor.

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Erzurum'da kış şartları yeniden sertleşti. Günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskini artırırken, ulaşımda da aksamalara neden olabiliyor. Bu gelişmeler sonrası gözler Valilik tarafından yapılacak olası tatil açıklamalarına çevrildi. Peki, Erzurum'da yarın okullar tatil mi?

ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Erzurum Valiliği henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen saatlerde tatil kararı verilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.

METEOROLOJİ UYARDI

Güncel hava durumu haritasına göre yurdun birçok kesiminde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok ilde kar, sağanak ve rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum da uyarı yapılan iller arasında yer alıyor.

Rüzgarın; 09.01.2026 Cuma günü ilk saatlerden, akşam saatlerine kadar Erzurum, Erzincan, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Van, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yüksek kesimleri başta olmak üzere güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

