Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma Erzurum’da okul var mı?

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Erzurum'da kış şartları yeniden sertleşti. Günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskini artırırken, ulaşımda da aksamalara neden olabiliyor. Bu gelişmeler sonrası gözler Valilik tarafından yapılacak olası tatil açıklamalarına çevrildi. Peki, Erzurum'da yarın okullar tatil mi?