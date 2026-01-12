Erzurum’da yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik’te! 13 Ocak Salı Erzurum’da okul var mı, yok mu?

Yoğun kar yağışı ve buzlanmanın hayatı olumsuz etkilediği Erzurum'da "Okullar tatil mi?" sorusu yeniden gündeme geldi. 13 Ocak Salı günü eğitim-öğretimin devam edip etmeyeceği araştırılırken, Erzurum Valiliği'nin yapacağı duyuru merakla bekleniyor. Erzurum'da yarın okullar tatil mi, yok mu?

13 OCAK SALI ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü Erzurum'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Erzurum Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

Öğrenci ve veliler süreci yakından takip ederken, resmi bir karar alınması halinde haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.