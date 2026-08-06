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Giriş Tarihi: 6.08.2026 10:42

Erzurum'da yürek yakan olay! Serinlemek için girdiği çayda hayatını kaybetti

Erzurum'un Oltu ilçesinde serinlemek için Oltu Çayı'na giren 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Faruk KÜÇÜK
Erzurum’da yürek yakan olay! Serinlemek için girdiği çayda hayatını kaybetti
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Olay, akşam saatlerinde Oltu Çayı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sıcak havadan bunalan 12 yaşındaki Ertuğrul Akyüz, serinlemek amacıyla çaya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuk gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda sudan çıkarılan Ertuğrul Akyüz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haber ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Erzurum'da yürek yakan olay! Serinlemek için girdiği çayda hayatını kaybetti
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