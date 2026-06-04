Erzurum’un yarım asırlık ‘Orhan Baba’sı! Şarkılarını dinlemekle kalmadı o oldu: Ruhu yaşatmak için…

"BU TARZI YAŞATANLAR MERT VE HÜRMETLİ İNSANLARDIR"



Taşıdığı tarzın sadece bir kıyafet kombininden ibaret olmadığını, eski Türk sinemasındaki o naif, saygılı ve mert insan zincirinin bir halkası olduğunu belirten Gündüz, "Bu tarzda kalan insanlar genelde terbiyeli, örf ve adetlerine bağlı, ailesine düşkün, hürmetli ve mert insanlar oluyor. O dönem Türk sinemasında da hep bunu görürdük. Temiz, saygılı, ailesine ve sevdiklerine değer veren insanlar vardı. Biz de o yüzden bu şekilde kaldık. İnşallah böyle de devam edecek. Orhan Baba'nın şarkılarının hepsi birbirinden değerli; garibana, öksüze, yetime, sevene, anneye, herkese hitap etmiş. Bazen oturup düşünüyorum, 'Baba sen bu müziği nasıl yaptın?' diyorum. Mesela 1970'lerde yaptığı 'Bilemezsin Ki' şarkısı çok büyük bir eser" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör