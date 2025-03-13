Eş katili caniye 24 yıl hapis

AYDIN'da eşi Nursel Türkmen'i boğarak öldüren cani koca Mestan Türkmen, yargılandığı davada 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Mestan Türkmen, pişman olduğunu öne sürerek, "Allah rahmet eylesin, hanımımla ilk tanıştığımızda böyle olmasını istemezdim. Öyle bir sorunumuz yoktu ama o gün eşimin telefonuna mesaj geldi. Evden gitmemi söyledi. Ekonomik sıkıntılar yüzünden bunu yapmak zorunda olduğunu söyledi. Kızımın benden olmadığını söyledi. Anlık bir öfkeyle oldu. Pişmanım, keşke olmasaydı" dedi. Savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Mahkeme haksız tahrik indirimi uygulayarak, Türkmen'e 24 yıl hapis verdi.