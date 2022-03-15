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Giriş Tarihi: 15.3.2022 10:45 Son Güncelleme: 15.3.2022 10:45

Es Sabur Ne Demek? Allah’ın Es-Sabûr İsminin Anlamı Ve Fazileti

Es Sabur Ne Demek? Allah’ın Es-Sabûr İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah’ın isimlerinden biri de Es Saburdur. Es Sabur gibi 99 tane Allah’ın ismi bulunmaktadır. Bu isimlerin hepsi Arapça kökenli olup Allah’a ait bazı özellikleri açıklamada kullanılmaktadır. Aynı zamanda belirli gün ve saatlerde yapılan zikirlerle insana pek çok fayda sağlamaktadır. Es Sabur isminin birçok anlamı ve fazileti bulunmaktadır. Peki, Es Sabur ne demektir?

Allah'ın 99 ismine aynı zamanda Esmaül Hüsna da denmektedir. Bu bağlamda Esmaül Hüsna'yı iyi kavramak gerekir. Bu isimlerin anlamlarını bilmek oldukça fayda sağlayacaktır. Es Sabur ismi, çok sabırlı olan ve acele intikam almayan anlamlarına gelen bir isimdir.

Es Sabur Ne Demek?

Es Sabur ismi kelime olarak Arapça kökenlidir. Bunun yanında Sabera kökünden türemiş olan ''sabır'' anlamında kullanılmaktadır. Es Sabur; tahammül göstermek, sabretmek, sabırlı olmak, nefse hakim olmak, üzüntü, endişe gibi hislere sabretmek anlamındadır.

Es-Sabûr anlamı ayrıca kullarının ceza ve günahlarına karşı sabırlı olan, cezalandırabilecekken cezalandırmayan, mühlet veren, kendisine itaat etmeyenlere nimet vermeye devam eden, günah ve suçta devam edenlere süre veren olarak da geçmektedir.

Ya Sabur Esmasının Fazileti

Es Sabur isminin zikir günü Pazar'dır. Pazar günü Güneş saatinden zikredilmektedir. Bunun yanında ebced değeri ve zikir sayısı ise 298'dir. Bu bağlamda Es Sabur isminin faziletleri şu şekildedir.

  • Her türlü sıkıntı, dert, tasa ve meşakkat çeken kimse her gün 3000 defa "Yâ Sabur" celle celalühü ism-i şerifini okumaya devam ederse Allah'ın izniyle sıkıntılarından ve dertlerinden kısa zamanda kurtulur.
  • Gün doğmadan seher vakti 100 defa "Yâ Sabur" esmasını zikreden kimse Allah tarafından korunur ve Allah'ın izni ve inayetiyle başına dert, bela ve musibet gelmez.
  • Her gün 298 defa "Yâ Sabur" ism-i şerifini zikretmeye devam eden kimse sabr-ı cemil sahibi olur ve dünya ve ahirette bahtiyar ve mesut olur.
  • Vücudunun sıhhati için veya rahatsızlıkları için devamlı olarak 33 defa "Yâ Sabur" ism-i şerifini zikretmeye devam eden kimse Allah'ın izni ile şifa bulup iyileşir.
  • 5 vakit namazdan sonra 298 defa "Yâ Sabur" celle celalühü ism-i şerifini okumaya devam eden kimse sabır ve metaneti artar. Ubudiyetinde ve dünyevi işlerinde bıkkınlık hissetmez.

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Es Sabur Ne Demek? Allah’ın Es-Sabûr İsminin Anlamı Ve Fazileti
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