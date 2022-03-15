Es Sabur Ne Demek? Allah’ın Es-Sabûr İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah'ın 99 ismine aynı zamanda Esmaül Hüsna da denmektedir. Bu bağlamda Esmaül Hüsna'yı iyi kavramak gerekir. Bu isimlerin anlamlarını bilmek oldukça fayda sağlayacaktır. Es Sabur ismi, çok sabırlı olan ve acele intikam almayan anlamlarına gelen bir isimdir.

Es Sabur Ne Demek?

Es Sabur ismi kelime olarak Arapça kökenlidir. Bunun yanında Sabera kökünden türemiş olan ''sabır'' anlamında kullanılmaktadır. Es Sabur; tahammül göstermek, sabretmek, sabırlı olmak, nefse hakim olmak, üzüntü, endişe gibi hislere sabretmek anlamındadır.

Es-Sabûr anlamı ayrıca kullarının ceza ve günahlarına karşı sabırlı olan, cezalandırabilecekken cezalandırmayan, mühlet veren, kendisine itaat etmeyenlere nimet vermeye devam eden, günah ve suçta devam edenlere süre veren olarak da geçmektedir.

Ya Sabur Esmasının Fazileti

Es Sabur isminin zikir günü Pazar'dır. Pazar günü Güneş saatinden zikredilmektedir. Bunun yanında ebced değeri ve zikir sayısı ise 298'dir. Bu bağlamda Es Sabur isminin faziletleri şu şekildedir.