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Giriş Tarihi: 14.3.2022 09:00 Son Güncelleme: 14.3.2022 09:00

Es Selam Ne Demek? Allah'ın Es-Selâm İsminin Anlamı Ve Fazileti

Es Selam Ne Demek? Allah’ın Es-Selâm İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah'ın her bir ismi insanların dünya hayatlarını nizama sokan anlamlar içermektedir. Öyle ki bu isimler hem Allah'a kul olma konusunda hem de insani vazifelerimizi yerine getirirken yapmamız ve durmamız gereken yeri ve sınırlarımızı bize öğretir. Bu anlamda bu içerikte ele alınacak Allah'ın esmalarından biri de es-selam ismidir. Es- Selam ismi, Allah'ın diğer isimleri gibi bilinmesi ve üzerine düşünülmesi gereken bir isimdir. Peki, es-selam ne demektir?

Selam vermek Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 'in hadislerinde yer almış, islamda ümmet bilinci ve beraberliğin önemine dikkat çekmesi ve taraflar arasındaki yakınlığı pekiştirmesi açısından oldukça önemlidir. Es- selam ismi de hem bu yönüyle hem de Allah'a karşı aczimizi anlamamız açısından derin anlamlar içermektedir. Bu açıdan es-selam isminin anlamına hakim olmak oldukça mühimdir. Peki, es selam ne demektir. Es selam isminin faziletleri nelerdir?

Es-Selâm isminin anlamı

Selam; bedenî ve ruhî hastalık, eksiklik ve kusurlardan uzak olma anlamına gelmektedir. Esenlik ve ferahlık anlamında da kullanılan kelimenin hayatımızdaki yeri çok büyüktür. Öyle ki dinimizce selam vermek çok önemlidir.

Ebû Hüreyre'den nakledilen hadise göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size, yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi? Aranızda selâmı yayın." Bu hadisten de anlaşılmaktadır ki selam, insanlar arasındaki yakın bağı kuvvetlendirmek ve kardeş olma düsturu ile barış içerisinde yaşayabilmek için oldukça önemlidir.

Es- selam ismi şerifi Allah'a(c.c.) nispet edildiğinde ise; her türlü eksiklik, aciz ve kusurdan, yaratılmışlara özgü değişikliklerden ve yok oluştan münezzeh olan, selametin kaynağı olup esenlik veren" anlamına gelmektedir.

Ya Selam esmasının fazileti

Allah'a yakınlaşmanın en büyük hareketlerinden biri de zikirdir. Zikir, kul ile Allah arasında yakınlık sağlar. Bu anlamda es- selam ismini zikrederek Allah'a yakınlaşmak kalbin esenlik ve huzura kavuşması için oldukça önemlidir. Kuşeyrî'ye göre selâm isminden kulun alabileceği nasip, onun selim bir kalple mevlasına ulaşmasıdır.

Kuranda es- Selam isminin geçtiği bazı ayetler

  • Haşr 23: O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır; egemenliğin mutlak sahibidir, her türlü eksiklikten uzaktır, esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir, görüp gözeten ve yönetendir, üstündür, iradesine sınır yoktur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir.
  • Nisa 94: Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selâm verene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek "Sen mümin değilsin" demeyin; çünkü Allah katında sayısız ganimetler vardır. Daha önceleri siz de böyleydiniz. Derken Allah size lütufta bulundu. Bu sebeple iyi anlayıp dinleyin. Hiç şüphe yok ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

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Es Selam Ne Demek? Allah'ın Es-Selâm İsminin Anlamı Ve Fazileti
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