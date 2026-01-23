SON DAKİKA... Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında adli kontrol kararı: Savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı!

FUHUŞ İDDİALARINI REDDETTİ

Esat Yontunç bu iddialar karşılık, "Ben asla bu beyanı kabul etmiyorum. Benim kimseyle bu şekil iletişimim olamaz, ayrıca bu amaçla Acun Ilıcalı ile tanıştırma gibi bir durum da olamaz" dedi. İfadesinin devamında ise, "Monkey Project isimli işletmenin düzenlemiş olduğu eğlence etkinliğine katılmadım. Bu firmadan sadece Charlie Can isimli kişiyle bir kaç kez görüştüm. Kendisi ile uyuşturucu madde alışverişi gibi bir durum asla söz konusu olamaz" dedi.