SON DAKİKA... Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında adli kontrol kararı: Savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı!

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve dün İstanbul Havalimanında gözaltına alınan kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, "Fuhuşa teşvik veya aracılık etme" suçundan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yontunç'un bu suçlamaya ilişkin savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.
HUZUR GİYİM'İN VELİAHTINDAN ESAT YONTUNÇ İTİRAFI
Aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu beyan eden Esat Yontunç'a soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün tutuklanan Huzur Giyim'in veliahtı Abdullah Gençal'ın ifadesinden bazı kısımlar soruldu. Gençal'ın "B.B.A. isimli kadın Acun Medya'da çalışmak istediğini söyleyince Esat Yontunç'la tanıştırdığımı kabul ediyorum. Amacım bu kişiye yardım etmekti. Esat'ın bu şahıs ile sonradan görüştüğünü biliyorum" şeklindeki iddiaları sorulan Yontunç, "Bu tarz ilişkide bulunup bir kadın ile tanışmadım" diyerek reddetti.
ÜNLÜ OLMA VAADİYLE KANDIRILDI
B.B.A.'nın 19 Ocak günü vermiş olduğu ifadesini de Yontunç'a soru olarak yöneltildi. 16 yaşında iken Abdullah Gençal ile tanıştığını, kendisine ünlü olma vaatlerinde bulunulduğunu ve Gençal'ın ailesinden vekalet alarak Kıbrıs'a götürdüğünü söyleyen B.B.A. Esat Yontunç ile ilgili itiraflarda bulundu.
"ESAT 17 YAŞINDA OLDUĞUMU BİLİYORDU"
B.B.A.'nın "Abdullah Gençal, beni Esat Yontunç isimli şahsın yanına gönderdi. Ben Esat'la birlikte olduğumda Esat benim 17 yaşında olduğumu biliyordu. Hatta Esat beni birkaç kez daha Acun Medya'da işe sokabileceğini beni Acun Ilıcalı ile tanıştırabileceğini söyleyerek benimle birlikte oldu. Daha sonra benimle iletişimi kesti. Kendisini birçok kez aramam rağmen ulaşamadım" şeklindeki beyanı Esat Yontunç'a soruldu.
FUHUŞ İDDİALARINI REDDETTİ
Esat Yontunç bu iddialar karşılık, "Ben asla bu beyanı kabul etmiyorum. Benim kimseyle bu şekil iletişimim olamaz, ayrıca bu amaçla Acun Ilıcalı ile tanıştırma gibi bir durum da olamaz" dedi. İfadesinin devamında ise, "Monkey Project isimli işletmenin düzenlemiş olduğu eğlence etkinliğine katılmadım. Bu firmadan sadece Charlie Can isimli kişiyle bir kaç kez görüştüm. Kendisi ile uyuşturucu madde alışverişi gibi bir durum asla söz konusu olamaz" dedi.
YONTUNÇ'A ŞEYMA SUBAŞI SORULDU
Esat Yontunç aynı soruşturmanın şüphelisi Şeyma Subaşı sorulması üzerine, "Eskiden tanırım. İş ortağımın eski eşidir. Kendisiyle herhangi bir şekilde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılan ortamlarda bulunmadım, bu tarz ilişkilerim asla olmamıştır" dedi.