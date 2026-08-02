Eşek arıları öldürdü

Isparta'da iş yerindeki eşek arılarını uzaklaştırmak isterken arıların saldırısına uğrayan mobilya ustası Zafer Kaya (51), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Davraz Mahallesi 133. Cadde'de mobilya döşemeciliği yapan Zafer Kaya, iş yerinde yuvalanan eşek arılarının hem kendisini hem de müşterilerini rahatsız etmesi üzerine önlem almak istedi. Kaya, geçtiğimiz cumartesi günü arıların bulunduğu peteğe sıcak su döktü. Bu sırada çok sayıda eşek arısının saldırısına uğrayarak defalarca sokuldu.

HASTANEYE YATIRILDI

Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu öğrenilen Zafer Kaya, ailesi tarafından vakit kaybedilmeden Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi öğrenen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Acı olayın, Kaya'nın doğum gününde yaşamını yitirmesi üzüntüyü daha da artırdı. Dün 52 yaşına gireceği öğrenilen Kaya'nın, 10 yıl önce iki çocuğundan birini kömür zehirlenmesi nedeniyle kaybettiği belirtildi. Zafer Kaya'nın cenazesi Karaağaç Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.