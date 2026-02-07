Esenler Belediyesi’nden anlamlı uygulama: Emeklilere sosyal kart desteği!





ANLAŞMALI İŞLETMELERDE İNDİRİM VE DESTEK İMKÂNI



Emekli vatandaşlara verilecek Sosyal Destek Kartı; belediye ile protokol yapacak ulusal ve yerel işletmelerde kullanılabilecek. Kart sayesinde emekliler; restoran, fırın,berber,kahvehane,sağlık kuruluşları ve benzeri birçok işletmede indirim, destek ya da özel avantajlardan yararlanabilecek.Kartın kullanım esasları ve dönemsel destek yüklemeleri, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenecek. Başvuru süreci ve uygunluk kriterleri de yine müdürlük tarafından düzenlenerek vatandaşlara duyurulacak.